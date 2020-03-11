Таран назвал приоритеты в работе Минобороны: «Мотивационный пакет» военным и взаимодействие с НАТО

https://racurs.ua/n135000-taran-nazval-prioritety-v-rabote-minoborony-motivacionnyy-paket-voennym-i-vzaimodeystvie-s-nato.html

Ракурс

Андрей Таран, глава оборонного ведомства, сегодня обозначил приоритеты работы Министерства обороны Украины под его руководством. Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства.

Вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, должна быть вполне реальная цель — максимальное обеспечение способности Вооруженных сил взаимодействовать с силами Североатлантического альянса, — уточнил Таран.

Он убежден, что насущной необходимостью реформирования военной сферы является внедрение в ВСУ стандартов НАТО, в том числе и обновления структуры руководства.

Важным является вопрос завершения разграничения полномочий между Минобороны, главнокомандующим ВСУ и Генштабом в новой структуре, — добавил министр.

Кроме этого, он остановился на вопросе обеспечения военнослужащих мощным «мотивационным пакетом». По его словам, нужно продолжать политику, направленную на социальную защиту военных и членов их семей.

Создание достойных условий для прохождения военной службы и «мотивационного пакета» предусматривает: обеспечение военнослужащих и их семей жильем, достойное денежное обеспечение, приоритетное право поступления в учебные заведения, бесплатное образование, обеспечение качественными медицинскими услугами, — резюмировал Таран.

Министр обороны также напомнил о необходимости восстановления высокой обороноспособности Украины и способности Вооруженных сил давать достойный отпор врагу, чтобы «у агрессора исчезало желание испытывать мощь наших бойцов».