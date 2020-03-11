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Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана
Требую уважения от каждого военного к новому министру: Зеленский представил Андрея Тарана (ВИДЕО)https://racurs.ua/n134974-trebuu-uvajeniya-ot-kajdogo-voennogo-k-novomu-ministru-zelenskiy-predstavil-andreya-tarana-video.htmlРакурс
Андрея Тарана, нового главу Министерства обороны, сегодня официально представил президент Владимир Зеленский. Он также отметил, что для укрепления оборонительных сил по всем важным направлениям должны вместе слаженно работать министерство и глава Вооруженных сил Украины.
Хочу представить нового министра обороны Андрея Васильевича Тарана… Все оборонительные стратегии Украины должны быть человекоцентрическими, должно быть достойное обеспечение наших военных современным вооружением, а также повышен уровень подготовки бойцов, — глава государства сконцентрировался на направлениях будущей работы Тарана.
Зеленский также добавил, что для него важно, чтобы армия уважала нового министра обороны.
Для меня самое важное, и это моя ответственность, как относится армия к министру обороны… У нас идет война, для меня важно, чтобы армия уважала министра обороны… Желаю уважения от каждого военного Украины. Слава Украине!, — отметил во время своего выступления Зеленский.
Напомним, Андрей Таран, генерал-лейтенант в отставке, в день своего 65-летия стал новым главой Министерства обороны Украины. Кандидатуру Тарана согласовали народные избранники во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта, созванного по требованию Зеленского. Кадровый военный родился 4 марта 1955 года в Германии в семье военного, впоследствии учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище по специальности «военный инженер-радиотехник». После обретения Украиной независимости генерал-лейтенант служил в центральном аппарате Минобороны. В 1995—1996 годах Таран учился в Национальном университете обороны США в Вашингтоне, где получил степень магистра по специальности «стратегия национальных ресурсов».
В 2015 году Таран входил в состав Общего центра контроля и координации на Донбассе, также работал в подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске. В 2019 году Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко. СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента сообщали, что Таран — креатура нового главы ОП Андрея Ермака, которому часто приписывают пророссийскую позицию. Тарана также называют «кабинетным генералом».
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