Володин назначен временным главой КОГА. Фото: Киевская ОГА

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Владимир Зеленский, президент Украины, 11 марта уволил главу Киевской ОГА Алексея Чернышева.

Новым главой Киевской государственной областной администрации временно назначен Василий Володин. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского № 76/2020 опубликован на сайте главы государства.

В указе говорится, что Чернышев уволен, «согласно поданному им заявлению». Его 4 марта назначили министром общин и территорий.

Статус 40-летнего Володина — временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации. С лета 2019 года он занимал должность заместителя главы Киевской ОГА. До этого он был и. о. гендиректора ГП «Электронмаш».

Володин работал на госслужбе с 2004 года. Сначала в Минюсте, в 2006—2010 годах — в Госагентстве по инвестициям и инновациям, с 2010-го — замгендиректора ГП «Государственная инвесткомпания», с 2011-го — зампредседателя набсовета ПАО «Украинский банк реконструкции и развития», с 2012 по 2019-й — директор департамента правового обеспечения Нацкомиссии госрегулирования в сфере связи и информатизации.

Напомним, в октябре 2019 года с должности руководителя Киевской ОГА уволился Михаил Бно-Айриян, которого назначили 10 июля. На его место пришел Чернышов.