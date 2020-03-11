Володін призначений тимчасовим головою КОДА. Фото: Київська ОДА

https://racurs.ua/ua/n134973-chernyshov-pishov-do-kabminu-zelenskyy-pryznachyv-tymchasovogo-golovu-kyyivskoyi-oda.html

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Володимир Зеленський, президент України, 11 березня звільнив главу Київської ОДА Олексія Чернишова.

Новим головою Київської державної обласної адміністрації тимчасово призначений Василь Володін. Відповідний указ президента Володимира Зеленського № 76/2020 опублікований на сайті глави держави.

В указі йдеться, що Чернишов звільнений, «згідно з поданою ним заявою». Його 4 березня призначили міністром громад і територій.

Статус 40-річного Володіна — тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації. З літа 2019 року він обіймав посаду заступника голови Київської ОДА. До цього він був в. о. гендиректора ДП «Електронмаш».

Володін працював на держслужбі з 2004 року. Спочатку в Мін’юсті, в 2006—2010 роках — в Держагентстві з інвестицій та інновацій, з 2010-го — заступник гендиректора ДП «Державна інвесткомпанія», з 2011-го — заступник голови наглядової ради ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку», з 2012 по 2019-й — директор департаменту правового забезпечення Нацкомісії держрегулювання в сфері зв’язку та інформатизації.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року з посади керівника Київської ОДА звільнився Михайло Бно-Айріян, якого призначили 10 липня. На його місце прийшов Чернишов.