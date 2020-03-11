Зеленський представив нового міністра оборони Андрія Тарана

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Андрія Тарана, нового главу Міністерства оборони, сьогодні офіційно представив президент Володимир Зеленський. Він також зауважив, що для зміцнення оборонних сил по усіх важливих напрямках повинні разом злагоджено працювати профільне міністерство та керівник Збройних сил України.

Хочу представити нового міністра оборони Андрія Васильовича Тарана… Всі оборонні стратегії України повинні бути людиноцентричними, має бути гідне забезпечення наших військових сучасним озброєнням, а також підвищений рівень підготовки бійців, — глава держави сконцентрувався на напрямках майбутньої роботи Тарана.

Окрім цього, Зеленський додав, що нього важливо, щоб армія поважала нового міністра оборони.

Для мене найважливіше, і це моя відповідальність, як ставиться армія до міністра оборони… У нас іде війна, для мене важливо, щоб армія поважала міністра оборони… Бажаю поваги від кожного військового України. Слава Україні!, — наголосив під час свого виступу Зеленський.

Нагадаємо, Андрій Таран, генерал-лейтенант у відставці, у день свого 65-річчя став новим очільником Міністерства оборони України. Кандидатуру Тарана погодили народні обранці під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня, скликаного на вимогу Зеленського. Кадровий військовий народився 4 березня 1955 го року у Німеччині в родині військового, згодом навчався в Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі за спеціальністю «військовий інженер-радіотехнік». Після здобуття Україною незалежності генерал-лейтенант служив в центральному апараті Міноборони. У 1995−1996 роках Таран навчався в Національному університеті оборони США у Вашингтоні, де здобув ступінь магістра за спеціальністю «стратегія національних ресурсів».

У 2015 році Таран входив до складу Спільного центру контролю і координації на Донбасі, також працював у підгрупі з питань безпеки у Тристоронній контактній групі на переговорах в Мінську. У 2019 році Таран очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка. ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента повідомляли, що Таран — креатура нового голови ОП Андрія Єрмака, якому часто приписують проросійську позицію. Таран також називають «кабінетним генералом».