Посетителей ТРЦ в Киеве спецбригады проверять на коронавирус, фото — "Большой Киев"

https://racurs.ua/n134998-posetiteley-trc-v-kieve-budut-proveryat-na-koronavirus-specbrigady-medikov.html

Ракурс

Посетителей всех торгово-развлекательных центров столицы с четверга, 12 марта, будут проверять на наличие симптомов, похожих на коронавирус, специальные медицинские бригады.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Медбригады будут осматривать людей и при необходимости мерить температуру.

Если температура будет повышена, они будут рекомендовать обратиться за медицинской помощью, — заявил Рубан

Симптомы будут определять по «визуальным признакам», а также с помощью температурного скринига.

Симптоматика коронавирусной инфекции четкая: кашель, температура, насморк. Это легко заметить визуально, — пояснил медик.

Первый заместитель мэра Николай Поворозник рассказал, что людей с подозрением на коронавирус в столице могут отвезти в семь больничных учреждений (три — для взрослых, три — для детей и одно для беременных).

Киев получил 2,5 тысячи быстро-тестов для выявления Covid-19. Вчера мэр Виталий Кличко обещал, что до конца недели Киев надеется получить две тест-машины, которые установят в аэропортах «Борисполь» и «Жуляны».

Напомним, что в столице с 12 марта до конца месяца введены жесткие противоэпидемические мероприятия.