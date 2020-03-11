Відвідувачів ТРЦ у Києві спецбригади перевірятимуть на коронавірус, фото — "Большой Киев"

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Відвідувачів усіх торговельно-розважальних центрів столиці з четверга, 12 березня, перевірятимуть на наявність симптомів, схожих на коронавірус, спеціальні медичні бригади.

Про це на брифінгу у Києві повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Медбригади будуть оглядати людей і при необхідності мірятимуть температуру.

Якщо температура буде підвищена, вони будуть рекомендувати звернутися за медичною допомогою, — заявив Рубан

Симптоми будуть визначати за «візуальними ознаками», а також за допомогою температурного скринігу.

Симптоматика коронавірусної інфекції чітка: кашель, температура, нежить. Їх легко помітити візуально, — пояснив медик.

Перший заступник мера Микола Поворозник розповів, що осіб з підозрою на коронавірус у столиці можуть відвезти до семи лікарняних закладів (трьох для дорослих, трьох для дітей і один для вагітних).

Київ отримав 2,5 тисячі швидко-тестів для виявлення Covid-19. Вчора мер Віталій Кличко обіцяв, що до кінця тижня Київ сподівається отримати дві тест-машини, які встановлять в аеропортах «Бориспіль» і «Жуляни».

Нагадаємо, що у столиці із 12 березня до кінця місяця запроваджено жорсткі протиепідемічні заходи.