У «Борисполі» у пасажира запідозрили коронавірус. Фото: ТСН

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Коронавірус в Україні можуть діагностувати ще в однієї людини. У столичний аеропорт «Бориспіль» прилетів літак із Дубая (Об'єднані Арабські Емірати), на борту якого перебуває людина з підозрою на коронавірус.

Літак авіакомпанії Fly Dubai під номером 727 приземлився близько 13.30. Туди одразу викликали медпрацівників. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що точна причина, у зв’язку з чим викликали лікарів, невідома. Також не повідомляється, за якими ознаками фахівці зробили висновок, що на борту перебуває заражена людина.

Пасажирів літака деякий час не випускали з судна. Пізніше їх відпустили додому, для їхнього проходу відкрили ворота аеропорту.

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