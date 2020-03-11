Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У «Борисполі» у пасажира запідозрили коронавірус. Фото: ТСН

У «Бориспіль» прилетів літак з ОАЕ: у одного пасажира запідозрили коронавірус — ЗМІ (ФОТО)

11 бер 2020, 15:29
999

Коронавірус в Україні можуть діагностувати ще в однієї людини. У столичний аеропорт «Бориспіль» прилетів літак із Дубая (Об'єднані Арабські Емірати), на борту якого перебуває людина з підозрою на коронавірус.

Літак авіакомпанії Fly Dubai під номером 727 приземлився близько 13.30. Туди одразу викликали медпрацівників. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що точна причина, у зв’язку з чим викликали лікарів, невідома. Також не повідомляється, за якими ознаками фахівці зробили висновок, що на борту перебуває заражена людина.

Пасажирів літака деякий час не випускали з судна. Пізніше їх відпустили додому, для їхнього проходу відкрили ворота аеропорту.

У «Борисполі» у пасажира запідозрили коронавірус. Фото: ТСН

У «Борисполі» у пасажира запідозрили коронавірус. Фото: ТСН

Нагадаємо, в Києві через карантин скасують заняття в навчальних закладах усіх форм власності, припинять сеанси в кіно та театрах, скасують розважальні заходи та інші події з масовим скупченням людей. Дитсадки закриють, діти в школах і студенти у вузах перейдуть на дистанційне навчання.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше