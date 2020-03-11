Представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n134996-u-kabmini-vyznachylysya-z-novym-predstavnykom-uryadu-u-verhovniy-radi.html

Ракурс

Кабінет міністрів України 11 березня призначив нового представника уряду в Верховній Раді.

Замість Олени Шуляк, яка подала заяву про відставку, уряд у парламенті представлятиме народний депутат від фракції «Слуга народу» Василь Мокан. Він обіймає посаду заступника голови парламентського комітету з питань молоді та спорту, а також головою підкомітету з питань національно-патріотичного виховання. Про це повідомила партія «Слуга народу» у Telegram.

Мокан на власній сторінці у Facebookнаписав, що його першочерговим завданням є посилення співпраці і комунікації з парламентом, широке інформування ЗМІ та громадськості про плани і рішення Кабміну, організація зустрічей прем'єр-міністра та міністрів із фракціями/групами та комітетами ВРУ.

Нагадаємо, 11 березня Кабмін тимчасово поклав обов’язки міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на Павла Кухта, який із вересня 2019 року обіймає у відомстві посаду першого заступника міністра.