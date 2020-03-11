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Ракурс
Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан. Фото: Укринформ

В Кабмине определились с новым представителем правительства в Раде

11 мар 2020, 15:25
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Кабинет министров Украины 11 марта назначил нового представителя правительства в Верховной Раде.

Вместо Елены Шуляк, которая подала заявление об отставке, правительство в парламенте будет представлять народный депутат от фракции «Слуга народа» Василий Мокан. Он занимает должность заместителя председателя парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта, а также председателем подкомитета по вопросам национально-патриотического воспитания. Об этом сообщила партия «Слуга народа» в Telegram.

Мокан на собственной странице в Facebook написал, что его первоочередной задачей является усиление сотрудничества и коммуникации с парламентом, широкое информирование СМИ и общественности о планах и решениях Кабмина, организация встреч премьер-министра и министров с фракциями/группами и комитетами ВРУ.

Напомним, 11 марта Кабмин временно возложил обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на Павла Кухта, который с сентября 2019 года занимает в ведомстве должность первого заместителя министра.

Источник: Ракурс


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