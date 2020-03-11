Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n134996-v-kabmine-opredelilis-s-novym-predstavitelem-pravitelstva-v-verhovnoy-rade.html

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Кабинет министров Украины 11 марта назначил нового представителя правительства в Верховной Раде.

Вместо Елены Шуляк, которая подала заявление об отставке, правительство в парламенте будет представлять народный депутат от фракции «Слуга народа» Василий Мокан. Он занимает должность заместителя председателя парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта, а также председателем подкомитета по вопросам национально-патриотического воспитания. Об этом сообщила партия «Слуга народа» в Telegram.

Мокан на собственной странице в Facebook написал, что его первоочередной задачей является усиление сотрудничества и коммуникации с парламентом, широкое информирование СМИ и общественности о планах и решениях Кабмина, организация встреч премьер-министра и министров с фракциями/группами и комитетами ВРУ.

Напомним, 11 марта Кабмин временно возложил обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на Павла Кухта, который с сентября 2019 года занимает в ведомстве должность первого заместителя министра.