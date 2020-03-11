Поставки воды в Крым. Фото: Нацкорпус

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Водоснабжение в Крым просят запретить в петиции к Кабинету министров Украины, зарегистрированной на его сайте 10 марта.

Идея возобновления подачи воды на аннексированный россиянами полуостров в петиции названа государственной изменой и работой на оккупанта. Подписанты просят правительство принять постановление о запрете поставок пресной воды с территории материковой Украины.

Считать саму идею таких поставок государственной изменой, подрывом национального суверенитета Украины и укреплением позиций оккупационной администрации, — говорится в петиции.

Автором обращения указан Еременко Николай Александрович.

Для того, чтобы петицию рассмотрели, ей необходимо собрать 25 тыс. подписей за 90 дней. На момент написания новости обращение поддержал 31 человек.

Напомним, активное обсуждение вопроса поставок воды с материковой Украины в оккупированный Крым началось после того, как в эфире программы «Право на власть» 5 марта новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «мы не можем не давать воду украинцам». Затем глава правительства отметил, что поставки воды в Крым вряд ли начнутся в ближайшее время, поскольку Украина не имеет технической возможности поставлять воду крымчанам до момента деоккупации полуострова и воссоединения с остальной украинской территорией.

Позже Шмыгаль добавил, что Украина не собирается поставлять воду для промышленных и военных объектов на полуострове, но он не исключает обеспечения водой населения «в случае необходимости или гуманитарной угрозы».

В феврале глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов заявил, что он бы согласился пустить воду в оккупированный Крым в обмен на уступки со стороны Кремля по Донбассу. Позже он извинился за эти высказывания.