Коронавирус в Киеве: мэрия объяснила, что подпадает под ограничительные меры, фото — "День"

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Борьба с коронавирусом в Киеве приобретает жесткие формы. Власти Киева сегодня объяснили, что именно подпадает под ограничительные меры в столице.

На брифинге КГГА о введении карантина в Киеве из-за угрозы распространения коронавируса первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник заявил, что решение КГГА обязательны к исполнению организациями или предприятиями различных форм собственности и подчинения.

В городе отменят занятия в учебных заведениях всех форм собственности, прекратят сеансы в кино и театрах, отменят развлекательные мероприятия и другие события с массовым скоплением людей. Детсады закроют, дети в школах и студенты в вузах перейдут на дистанционное обучение.

Власти Киева договариваются о проведении телеуроков. Кроме того, пробная сессия ВНО-2020 в этом году состоится не в конце марта, а в апреле.

Это не карантин, а ограничительные меры, чтобы остановить продвижение коронавируса. Они вызваны вспышкой инфекции в Европе, — пояснил Поворозник.

Общественный транспорт в столице при этом будет работать в обычном режиме, его дважды в день будут дезинфицировать. На брифинге Поворозник также поддержал идею проводить футбольные матчи и все спортивные события без зрителей.

Заместитель Кличко призвал киевлян действовать по принципу «обезопасите себя сам», то есть не ходить, например, в места скопления большого количества людей (кинотеатры), а работодателям сокращать рабочий день для работников, имеющих малолетних детей.

Власти столицы решили не ждать официального решения правительства относительно ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, и с 12 марта ввели собственные запреты.