У нас идет война - Зеленский сменил риторику по Донбассу на фоне боевых потерь в Песках

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Президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего официального представления нового главы Министерства обороны Андрея Тарана на фоне активизации боевых действий на Донбассе и гибели трех украинских воинов признал, что в Украине идет война.

У нас идет война… Память каждого, кто погиб ради Украины, будет почитаться должным образом, — отметил глава государства.

По словам Зеленского, желание мира не ослабляет желание украинцев дать отпор врагу.

Украинские военные уполномочены всегда давать адекватный мощный ответ на действия агрессора. Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам — фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь врага в марте, — заявил президент на фоне сообщений СМИ о том, что во время обстрела украинских позиций в Песках 10 марта солдаты ВСУ начали отстреливаться только спустя час.

Напомним, 10 марта на Донбассе в районе поселка Пески и города Авдеевка Донецкой области боевики обстреляли украинских военнослужащих из минометов калибра 120 и 122 мм. В 9.44 российско-оккупационные войска подбили грузовик ГАЗ-66 ВСУ. В частности, журналист Андрей Цаплиенко написал, что отвечать на российский обстрел украинская артиллерия начала лишь спустя час.

Также напомним, что в феврале во время Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что «в его ментальности и в его мозгу война на уже Донбассе закончилась, а Крым был украинским».

На видео с 21 мин .: