Вакцину от коронавируса будут разрабатывать минимум год. Фото: DW

https://racurs.ua/n134993-vakcina-ot-koronavirusa-budut-razrabatyvatsya-ne-menee-goda-merkel.html

Ракурс

Китайским коронавирусом могут заболеть до 60−70% населения.

Угроза распространения коронавируса по миру велика, а закрытие границ не является адекватным ответом. В частности, заболевание способно поразить до 60−70% населения. Об этом заявила канцлер Германии Ангелы Меркель во время пресс-конференции по противодействию распространения коронавируса, передает Reuters.

При этом она не уточнила, речь идет только о Германии или о всем мире.

Ее слова подтвердил глава Института имени Роберта Коха в Германии, профессор Лотар Вилер. Он подчеркнул, что количество зараженных будет только увеличиваться.

Опыт показывает, что от 60% до 70% населения будет заражено вирусом. Конечно, погибнет еще больше людей, — сказал Вилер.

Тем временем разработка вакцины от коронавируса займет минимум год, до 2021 года ее появление нереально.

Меркель добавила, что необходимо активно работать над вакциной и методами терапии. Одновременно с тем канцлер ФРГ подчеркнула, что закрытие границ не является адекватным ответом на вызовы в связи с коронавирусом. Она добавила, что приемлемой мерой мог бы стать домашний карантин, эта мера способствовала бы ограничению распространения заболевания.

Напомним, в Беларуси подтвердились 12 случаев коронавируса. Именно столько больных находится по состоянию на 11 марта в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID-19.