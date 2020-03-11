Нардеп от фракции «Слуга народа» Марьян Заблоцкий. Фото: agropolit.com

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Высший антикоррупционный суд Украины оштрафовал народного депутата от фракции «Слуги народа» Марьяна Заблоцкого.

Парламентарий получил штраф на сумму 1 тыс. 51 грн за то, что не явился на допрос в качестве свидетеля в деле о возможном получении взятки нардепами за бойкот инициативы о ликвидации авторизованных площадок. Такое решение ВАКС принял 4 марта, передает «Слово и дело».

Отмечается, что украинские антикоррупционные ведомства расследуют дело возможного получения взяток членами комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики за не голосование 18 октября прошлого года на заседании комитета за проект закона об оценке объектов недвижимости. Детектив НАБУ неоднократно вызывал на допрос нардепа Заблоцкого, который является председателем подкомитета по вопросам местных налогов и сборов этого комитета и присутствовал на заседаниях 16, 18 и 30 октября 2019 года.

Суд принял во внимание то, что парламентарий не явился на допрос 26 ноября, 26 декабря и 7 февраля. При этом депутат не сообщил причины своей неявки. Заблоцкого в четвертый раз вызвали на допрос 3 января повесткой через «Укрпочту». Народный депутат снова проигнорировал вызов.

Изучив ходатайство, судья его удовлетворил и наложил на нардепа денежное взыскание в 1 тыс. 51 грн.

Напомним, Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему народному депутату, который подал недостоверные сведения при декларировании доходов. Политика, который не указал в декларации 52 млн грн, оштрафовали на 51 грн.