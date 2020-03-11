Нардеп від фракції «Слуга народу» Мар'ян Заблоцький. Фото: agropolit.com

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Вищий антикорупційний суд України оштрафував народного депутата від фракції «Слуги народу» Мар’яна Заблоцького.

Парламентар отримав штраф на суму 1 тис. 51 грн за те, що не з’явився на допит в якості свідка у справі про можливе одержання хабара нардепами за бойкот ініціативи про ліквідацію авторизованих майданчиків. Таке рішення ВАКС ухвалив 4 березня, передає «Слово і діло».

Зазначається, що українські антикорупційні відомства розслідують справу можливого отримання хабарів членами комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики за не голосування 18 жовтня минулого року на засіданні комітету за проект закону про оцінку об'єктів нерухомості. Детектив НАБУ неодноразово викликав на допит нардепа Заблоцького, який є головою підкомітету з питань місцевих податків і зборів цього комітету та був присутній на засіданнях 16, 18 і 30 жовтня 2019 року.

Суд взяв до уваги те, що парламентар не з’являвся на допит 26 листопада, 26 грудня та 7 лютого. При цьому депутат не повідомив причини своєї неявки. Заблоцького вчетверте викликали на допит 3 січня повісткою через «Укрпошту». Народний депутат знову проігнорував виклик.

Вивчивши клопотання, суддя його задовольнив і наклав на нардепа грошове стягнення в 1 тис. 51 грн.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок колишньому народному депутату, який подав недостовірні відомості при декларуванні доходів. Політика, який не вказав у декларації 52 млн грн, оштрафували на 51 грн.