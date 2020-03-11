Справа Гандзюк: апеляційний суд у Болгарії ухвалив видати Левіна Україні, фото — "Україна молода"

https://racurs.ua/ua/n134990-sprava-gandzuk-apelyaciynyy-sud-u-bolgariyi-uhvalyv-vydaty-levina-ukrayini.html

Ракурс

Справа Катерини Гандзюк просувається: апеляційний суд в болгарському Бургасі постановив видати Україні Олексія Левіна, який підозрюється у причетності до нападу на громадську активістку.

Про це повідомив 11 березня Офіс генпрокуратури. В прес-службі не уточнили, що йдеться саме про Олексія Москаленка (Левіна), але вказали, що суд у Бургасі залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка «підозрюється у причетності до нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк».

Це означає, що Болгарія задовільнить підписаний екс-генпрокурором Русланом Рябошапкою запит про екстрадицію Левіна.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що екстрадиція Левіна до України може відбутися у березні. Адвокати Левіна оскаржили попереднє рішення про екстрадицію підозрюваного до України.

Деякі ЗМІ стверджували, що адвокати глави Херсонської облради Владислава Мангера намагалися зустрітися із Левіним у тюрмі Бургаса, але їхні спроби були безуспішними. Експерти вважають, що Мангер побоюється екстрадиції Левіна до України і намагається з’ясувати, наскільки тісно підозрюваний збирається співпрацювати зі слідством.

Левіна затримали в Болгарії у січні цього року. Він вважається головним фігурантом справи про вбивство Катерини Гандзюк. Українські слідчі вважають, що Левін — кримінальний авторитет, який працював помічником депутата Миколи Ставицького, а також був радником голови Херсонської облради Владислава Мангера. Левін виїхав із України у серпні 2019 року, а у грудні того ж року СБУ назвала його офіційним підозрюваним в організації нападу на Гандзюк і оголосила у розшук.