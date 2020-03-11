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Ракурс
У Києві невідомі обстріляли авто. Фото: 5 канал

У Києві невідомі обстріляли елітний Mercedes (ФОТО, ВІДЕО)

11 бер 2020, 14:08
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Автомобіль Mercedes (Мерседес) невідомі особи обстріляли в Києві.

Збройний інцидент стався 11 березня біля дитячої клінічної лікарні по вулиці Юрія Іллєнка у Шевченківському районі Києва. По елітному автомобілю, який стояв на тротуарі, відкрили вогонь. Про це сьогодні повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.

На місці працюють слідчі та лабораторія МВС. Місце надзвичайної події огороджене стрічкою. Про постраждалих внаслідок стрілянини не повідомляється. Наразі невідомо, чому сталася стрілянина.

У підписах до публікації користувачі припускають, що обстріляти машину могли через неправильне паркування. На фото видно, що транспортний засіб загороджує майже ввесь тротуар.

Автомобіль Merсedes невідомі обстріляли в Києві. Фото: dtp.kiev.ua у Facebook

Нагадаємо, 24 лютого в Дніпрі сталася стрілянина на зупинці громадського транспорту на вулиці Титова. Внаслідок збройного інциденту поранення дістали троє осіб.

Джерело: Ракурс


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