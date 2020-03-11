У Києві невідомі обстріляли авто. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n134989-u-kyievi-nevidomi-obstrilyaly-elitnyy-mercedes-foto-video.html

Ракурс

Автомобіль Mercedes (Мерседес) невідомі особи обстріляли в Києві.

Збройний інцидент стався 11 березня біля дитячої клінічної лікарні по вулиці Юрія Іллєнка у Шевченківському районі Києва. По елітному автомобілю, який стояв на тротуарі, відкрили вогонь. Про це сьогодні повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.

На місці працюють слідчі та лабораторія МВС. Місце надзвичайної події огороджене стрічкою. Про постраждалих внаслідок стрілянини не повідомляється. Наразі невідомо, чому сталася стрілянина.

У підписах до публікації користувачі припускають, що обстріляти машину могли через неправильне паркування. На фото видно, що транспортний засіб загороджує майже ввесь тротуар.

Нагадаємо, 24 лютого в Дніпрі сталася стрілянина на зупинці громадського транспорту на вулиці Титова. Внаслідок збройного інциденту поранення дістали троє осіб.