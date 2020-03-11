У Словаччині можуть закрити три пункти пропуску на кордоні з Україною. Фото: МЗС

https://racurs.ua/ua/n134988-koronavirus-v-slovachchyni-vyyavyly-poblyzu-z-kordonom-ukrayiny-mojut-zakryty-try-punkty-propusku.html

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Китайським коронавірусом в Словаччині заразилися вже семеро осіб, з них один випадок — у 100 км від Ужгорода. Якщо влада Словаччини оголосить пандемію коронавірусу, то будуть закриті три пункти пропуску на кордоні з Україною.

У разі оголошення пандемії коронавірусу в Словаччині будуть закриті такі пункти пропуску на кордоні з Україною: Убля — Малий Березний, Матєвце — Павлово, Вельке Слеменце — Малі Селменці. Про це в своєму Telegram-каналі повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола.

За його даними, залишаться функціонувати тільки пункти пропуску: Вишнє Нємецьке — Ужгород і Чієрна-над-Тисою — Чоп.

Журналіст додав, що Словаччина готується до такого розвитку подій, але наразі не планує оголошувати пандемію. Зараз прикордонники країни проводять посилені заходи з контролю громадян країни та іноземців, на словацькій стороні лікарі оглядають усіх, хто перетинає кордон. У зв’язку з цим спостерігаються затримки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вводить карантин у зв’язку зі спалахом коронавірусу. Найближчі три тижні по всій території будуть введені певні обмеження. Вони будуть діяти з 12 березня по 3 квітня.