В Словакии могут закрыть три пункта пропуска на границе с Украиной. Фото: ГПСУ

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Китайским коронавирусом в Словакии заразились уже семь человек, из них один случай — в 100 км от Ужгорода. Если власть Словакии объявит пандемию коронавируса, то будут закрыты три пункта пропуска на границе с Украиной.

В случае объявления пандемии коронавируса в Словакии будут закрыты такие пункты пропуска на границе с Украиной: Убля — Малый Березный, Матевце — Павлово, Вельке Слеменце — Малые Селменцы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает местный журналист Виталий Глагола.

По его данным, останутся функционировать только пункты пропуска: Вышне Немецке — Ужгород и Чьерна-над-Тисой — Чоп.

Журналист добавил, что Словакия готовится к такому развитию событий, но пока что не планирует объявлять пандемию. Сейчас пограничники страны проводят усиленные меры по контролю граждан страны и иностранцев, на словацкой стороне врачи осматривают всех, кто пересекает границу. В связи с этим наблюдаются задержки.

Напомним, Кабинет министров вводит карантин в связи со вспышкой коронавируса. Ближайшие три недели по всей территории будут введены определенные ограничения. Они будут действовать с 12 марта по 3 апреля.