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Ракурс
В Киеве неизвестные обстреляли авто. Фото: 5 канал

В Киеве неизвестные обстреляли элитный Mercedes (ФОТО, ВИДЕО)

11 мар 2020, 14:08
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Автомобиль Mercedes (Мерседес) неизвестные лица обстреляли в Киеве.

Вооруженный инцидент произошел 11 марта около детской клинической больницы по улице Юрия Ильенко в Шевченковском районе Киева. По элитному автомобилю, который стоял на тротуаре, открыли огонь. Об этом сегодня сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

На месте работают следователи и лаборатория МВД. Место происшествия огорожено лентой. О пострадавших в результате стрельбы не сообщается. Пока неизвестно, почему произошла стрельба.

В подписях к публикации пользователи предполагают, что машину могли обстрелять из-за неправильной парковки. На фото видно, что транспортное средство загораживает почти весь тротуар.

Автомобиль Merсedes неизвестные обстреляли в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua в Facebook

Напомним, 24 февраля в Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта на улице Титова. В результате вооруженного инцидента ранения получили три человека.

Источник: Ракурс


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