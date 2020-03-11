В Киеве неизвестные обстреляли элитный Mercedes (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n134989-v-kieve-neizvestnye-obstrelyali-elitnyy-mercedes-foto-video.htmlРакурс
Автомобиль Mercedes (Мерседес) неизвестные лица обстреляли в Киеве.
Вооруженный инцидент произошел 11 марта около детской клинической больницы по улице Юрия Ильенко в Шевченковском районе Киева. По элитному автомобилю, который стоял на тротуаре, открыли огонь. Об этом сегодня сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.
На месте работают следователи и лаборатория МВД. Место происшествия огорожено лентой. О пострадавших в результате стрельбы не сообщается. Пока неизвестно, почему произошла стрельба.
В подписях к публикации пользователи предполагают, что машину могли обстрелять из-за неправильной парковки. На фото видно, что транспортное средство загораживает почти весь тротуар.
Напомним, 24 февраля в Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта на улице Титова. В результате вооруженного инцидента ранения получили три человека.