Дело Гандзюк: апелляционный суд в Болгарии постановил выдать Левина Украине, фото — "Украина молодая"

https://racurs.ua/n134990-delo-gandzuk-apellyacionnyy-sud-v-bolgarii-postanovil-vydat-levina-ukraine.html

Ракурс

Дело Катерины Гандзюк продвигается: апелляционный суд в болгарском Бургасе постановил выдать Украине Алексея Левина, который подозревается в причастности к нападению на общественную активистку.

Об этом сообщил 11 марта Офис генпрокуратуры. В пресс-службе не уточнили, что речь идет именно об Алексее Москаленко (Левина), но указали, что суд в Бургасе оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче в Украину для привлечения к уголовной ответственности лица, «подозреваемого в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк».

Это означает, что Болгария удовлетворит подписанный экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой запрос об экстрадиции Левина.

Ранее «Ракурс» сообщал, что экстрадиция Левина в Украину может состояться в марте. Адвокаты Левина обжаловали предыдущее решение об экстрадиции подозреваемого в Украину.

Некоторые СМИ утверждали, что адвокаты главы Херсонского облсовета Владислава Мангера пытались встретиться с Левиным в тюрьме Бургаса, но их попытки были безуспешными. Эксперты считают, что Мангер опасается экстрадиции Левина в Украину и пытается выяснить, насколько тесно подозреваемый собирается сотрудничать со следствием.

Левина задержали в Болгарии в январе этого года. Он считается главным фигурантом дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Украинские следователи считают, что Левин — криминальный авторитет, который работал помощником депутата Николая Ставицкого, а также был советником председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Левин выехал из Украины в августе 2019 года, а в декабре того же года СБУ назвала его официальным подозреваемым в организации нападения на Гандзюк и объявила в розыск.