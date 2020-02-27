Антикорупційний суд ухвалив вирок екс-нардепу Бобову. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n134358-vaks-uhvalyv-vyrok-eks-nardepu-yakyy-ne-deklaruvav-52-mln-grn.html

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Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок колишньому народному депутату, який подав недостовірні відомості при декларуванні доходів.

Екс-нардеп у щорічних деклараціях за 2015−2018 роки та у декларації, поданій у серпні 2019 року, перед звільненням із посади народного депутата, не вказав фінансові зобов’язання у розмірі 52 млн грн, дороговартісну нерухомість, а також наявність у власності приватного підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2%. Про це 27 лютого повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Вчора САП та прокуратура під час підготовчого засідання підписали угоду про визнання винуватості. ВАКС вироком затвердив вказану угоду. Екс-парламентаря визнано винним за ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України, він зобов’язаний заплатити штраф у сумі 51 тис. грн. Політику заборонили впродовж року обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

За даними «Слово і Діло», йдеться про Геннадія Бобова. Народний депутат на парламентських виборах 2014 року пройшов до Верховної Ради по одномандатному округу № 196 в Черкаській області. Після отримання мандату Бобов увійшов до депутатської групи «Відродження».

Нагадаємо, у лютому ВАКС наклав арешт на майно, вилучене 27 грудня 2019 року під час обшуку житла за місцем проживання народного депутата Ярослава Дубневича. Арештовані кошти в сумі 119 тис. дол. та 102 тис. євро із забороною відчуження, розпорядження та користування.