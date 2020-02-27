Антикоррупционный суд вынес приговор экс-нардепу Бобову. Фото: Громадське

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Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему народному депутату, который подал недостоверные сведения при декларировании доходов.

Экс-нардеп в ежегодных декларациях за 2015−2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, не указал финансовые обязательства в размере 52 млн грн, дорогую недвижимость, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Вчера САП и прокуратура во время подготовительного заседания подписали соглашение о признании виновности. ВАКС приговором утвердил указанное соглашение. Экс-парламентария признан виновным по ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины, он обязан заплатить штраф в сумме 51 тыс. грн. Политику запретили в течение года занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

По данным «Слово и Дело», речь идет о Геннадие Бобове. Народный депутат на парламентских выборах 2014 года прошел в Верховную Раду по одномандатному округу № 196 в Черкасской области. После получения мандата Бобов вошел в депутатскую группу «Возрождение».

Напомним, в феврале ВАКС наложил арест на имущество, изъятое 27 декабря 2019 года во время обыска жилища по месту проживания народного депутата Ярослава Дубневича. Арестованы средства в сумме 119 тыс. долл. и 102 тыс. евро с запретом отчуждения, распоряжения и пользования.