Вакцину від коронавірусу розроблятимуть щонайменше рік. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n134993-vakcyna-vid-koronavirusu-bude-rozroblyatysya-schonaymenshe-rik-merkel.html

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Китайським коронавірусом можуть захворіти до 60−70% населення.

Загроза розповсюдження коронавірусу у світі велика, а закриття кордонів не є адекватною відповіддю. Зокрема, захворювання здатне вразити до 60−70% населення. Про це заявила канцлер Німеччини Ангели Меркель під час прес-конференції з протидії поширенню коронавірусу, передає Reuters.

Водночас вона не зазначила, йдеться тільки про Німеччину або про весь світ.

Її слова підтвердив глава Інституту імені Роберта Коха в Німеччині, професор Лотар Вілер. Він підкреслив, що кількість заражених буде тільки збільшуватися.

Досвід показує, що від 60% до 70% населення буде заражено вірусом. Звичайно, загине ще більше людей, — сказав Вілер.

Тим часом розробка вакцини від коронавірусу триватиме щонайменше рік, до 2021 року її поява не очікується.

Меркель додала, що необхідно активно працювати над вакциною та методами терапії. Одночасно з тим канцлер ФРН підкреслила, що закриття кордонів не є адекватною відповіддю на виклики в зв’язку з коронавірусом. Вона додала, що прийнятним заходом міг би стати домашній карантин, цей захід сприяв би обмеженню поширення захворювання.

Нагадаємо, в Білорусі підтвердилися 12 випадків коронавірусу. Саме стільки хворих перебуває станом на 11 березня в установах охорони здоров’я Білорусі з діагнозом COVID-19.