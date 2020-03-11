Зеленський змінив риторику щодо Донбасу на тлі бойових втрат у Пісках / Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішнього офіційного представлення нового очільника Міністерства оборони Андрія Тарана на тлі активізації бойових дій на Донбасі та загибелі трьох українських воїнів визнав, що в України точиться війна.

Поки що у нас іде війна… Пам’ять кожного, хто загинув заради України, буде вшанована належним чином, — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, бажання миру не послаблює бажання українців дати відсіч ворогу.

Українські військові уповноважені завжди давати адекватну потужну відповідь на дії агресора. Той, хто думає, що можна безкарно стріляти по українських солдатах — фатально помиляється. І це доводить статистика втрат ворога у березні, — заявив президент на тлі повідомлень ЗМІ про те, що під час обстрілу українських позицій у Пісках 10 березня солдати ЗСУ почали відстрілюватися лише через годину.

Нагадаємо, 10 березня на Донбасі в районі селища Піски та міста Авдіївка Донецької області бойовики здійснили обстріл українських військовослужбовців з мінометів калібру 120 та 122 мм. О 9.44 російсько-окупаційні війська підбили вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ. Зокрема, журналіст Андрій Цаплієнко написав, що відповідати на російський обстріл українська артилерія розпочала лише через годину.

Також нагадаємо, що у лютому під час Мюнхенської конференції з безпеки Зеленський заявив, що «у його ментальності та у його мозку війна на вже Донбасі закінчилася, а Крим був українським».

На відео з 21 хв.: