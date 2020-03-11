Коронавірус у Києві: мерія пояснила, що підпадає під обмежувальні заходи, фото — "День"

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Боротьба з коронавірусом у Києві набуває жорстких форм. Влада Києва сьогодні пояснила, що саме підпадає під обмежувальні заходи у столиці.

На брифінгу КМДА щодо запровадження карантину у Києві через загрозу розповсюдження коронавірусу перший заступник мера Києва Микола Поворозник заявив, що рішення КМДА обов’язкові до виконання інституціями чи підприємствами різних форм власності і підпорядкування.

У місті скасують заняття в навчальних закладах усіх форм власності, припинять сеанси в кіно і театрах, скасують розважальні заходи та інші події з масовим скупченням людей. Дитсадки закриють, діти в школах і студенти у вузах перейдуть на дистанційне навчання.

Влада Києва домовляється про проведення телеуроків. Крім того, пробна сесія ЗНО-2020 цього року відбудеться не в кінці березня, а у квітні.

Це не карантин, а обмежувальні заходи, щоб зупинити просування коронавірусу. Вони спричинені спалахом інфекції в Європі, — пояснив Поворозник.

Громадський транспорт у столиці при цьому працюватиме в звичайному режимі, його двічі на день будуть дезінфікувати. На брифінгу Поворозник також підтримав ідею проводити футбольні матчі і всі спортивні події без глядачів.

Заступник Кличка закликав киян діяти за принципом «убезпеч себе сам», тобто не ходити, наприклад, у людні місця (кінотеатри), а роботодавцям скорочувати робочий день для працівників, які мають малолітніх дітей.

Влада столиці вирішила не чекати на офіційне рішення уряду щодо обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу із коронавірусом, і з 12 березня запровадила власні заборони.