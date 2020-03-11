Постачання води в Крим. Фото: Нацкорпус

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Водопостачання в Крим просять заборонити у петиції до Кабінету міністрів України, зареєстрованій на його сайті 10 березня.

Ідею поновлення подачі води на анексований росіянами півострів у петиції названо державною зрадою та роботою на окупанта. Підписанти просять уряд ухвалити постанову про заборону постачання прісної води з материкової України.

Вважати саму ідею такого постачання державною зрадою, підривом національного суверенітету України і зміцненням позицій окупаційної адміністрації, — йдеться в петиції.

Автором звернення вказаний Єременко Микола Олександрович.

Для того, щоби петицію розглянули, їй необхідно зібрати 25 тис. підписів за 90 днів. На момент написання новини звернення підтримала 31 особа.

Нагадаємо, активне обговорення питання постачання води з материкової України до окупованого Криму почалося після того, як в ефірі програми «Право на владу» 5 березня новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що «ми не можемо не давати воду українцям». Потім глава уряду зазначив, що постачання води у Крим навряд чи розпочнеться ближчим часом, оскільки Україна не має технічної можливості постачати воду кримчанам до деокупації півострова та возз'єднання з рештою української території.

Згодом Шмигаль додав, що Україна не збирається постачати воду для промислових і військових об'єктів на півострові, але він не виключає забезпечення водою населення Криму «в разі необхідності або гуманітарної загрози».

У лютому глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів заявив, що він би погодився пустити воду до окупованого Криму в обмін на поступки з боку Кремля щодо Донбасу. Пізніше він вибачився за ці висловлювання.