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Ракурс
Павел Кухта, фото: Pavlo Kukhta / Facebook

Правительство назначило временного и. о. министра экономики

10 мар 2020, 16:48
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Правительство сегодня временно возложило обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на Павла Кухта.

Об этом Кухта сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Он в этом министерстве с сентября 2019 года занимал должность первого заместителя министра.

Кухта пообещал, что команда министерства «приложит максимум усилий», чтобы начатые за последние полгода изменения и реформы, такие как приватизация и введение рынка сельхозземель, продолжались.

Предыдущим руководителем этого министерства был Тимофей Милованов.

4 марта Верховная Рада на своем внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначил новым премьер-министром Дениса Шмыгаля. Однако в новом Кабмине ряд должностей, в частности — министра экономики, остаются вакантными.

Напомним, Милованов недавно заявил, что разделение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на Минэкономики и МинАПК будет означать остановку земельной реформы.

Источник: Ракурс


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