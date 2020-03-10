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Павел Кухта, фото: Pavlo Kukhta / Facebook
Правительство назначило временного и. о. министра экономикиhttps://racurs.ua/n134942-pravitelstvo-naznachilo-vremennogo-i-o-ministra-ekonomiki.htmlРакурс
Правительство сегодня временно возложило обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на Павла Кухта.
Об этом Кухта сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Он в этом министерстве с сентября 2019 года занимал должность первого заместителя министра.
Кухта пообещал, что команда министерства «приложит максимум усилий», чтобы начатые за последние полгода изменения и реформы, такие как приватизация и введение рынка сельхозземель, продолжались.
Предыдущим руководителем этого министерства был Тимофей Милованов.
4 марта Верховная Рада на своем внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначил новым премьер-министром Дениса Шмыгаля. Однако в новом Кабмине ряд должностей, в частности — министра экономики, остаются вакантными.
Напомним, Милованов недавно заявил, что разделение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на Минэкономики и МинАПК будет означать остановку земельной реформы.
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