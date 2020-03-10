Павло Кухта, фото: Pavlo Kukhta / Facebook

https://racurs.ua/ua/n134942-uryad-pryznachyv-tymchasovogo-v-o-ministra-ekonomiky.html

Ракурс

Уряд сьогодні тимчасово поклав обов’язки міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на Павла Кухта.

Про це Кухта повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Він у цьому міністерстві з вересня 2019 року обіймав посаду першого заступника міністра.

Кухта пообіцяв, що команда міністерства «докладе максимум зусиль», щоб розпочаті за останні півроку зміни та реформи, такі як приватизація та запровадження ринку сільгоспземель, продовжувалися.

Попереднім очільником цього міністерства був Тимофій Милованов.

4 березня Верховна Рада на своєму позачерговому засіданні відправила у відставку уряд Олексія Гончарука та призначила новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля. Однак у новому Кабміні низка посад, зокрема — міністра економіки, залишаються вакантними.

Нагадаємо, Милованов нещодавно заявив, що розділення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на Мінекономіки та МінАПК означатиме зупинку земельної реформи.