Катастрофа рейсу MH-17. Фото: Maxim Zmeyev

https://racurs.ua/ua/n134941-u-rosiyi-nazvaly-sud-po-mh17-politychnym-sudylyschem.html

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Розслідування справи про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі нібито «не може бути об'єктивним, якщо в ньому не буде брати участь Росія».

Судовий процес, який другий день триває у Нідерландах, «вкрай політизований». Таку заяву 10 березня зробив постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич на прес-конференції в форматі відеомосту Москва-Відень, повідомляє «Российская газета».

Ті судові процедури, які запущені, — це скоріше якесь політичне судилище, яке не має ніякого відношення до професійного розслідування. Ми прекрасно розуміємо всю заангажованість учасників цього розслідування. Без Росії воно не має шансів на якісь реальні перспективи, — зазначив Лукашевич.

Тим часом нідерландські адвокати, які захищають на суді щодо катастрофи рейсу МН17 Олега Пулатова — одного з підозрюваних, заявили, що їм не відомо, хто вносить кошти у фінансування захисту. При цьому вони стверджують, що їхня адвокатська робота потрібна для підвищення легітимної ваги процесу. Як пише «Голос Америки», адвокат Будевейн ван Ейк заявив, що для юридичної допомоги нашому клієнтові в Росії створено фонд.

Нагадаємо, у Нідерландах сьогодні продовжилося судове засідання у справі катастрофи малайзійського «Боїнга» рейсу MH17, збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року. Жоден із відповідачів, серед яких троє росіян та один українець, до суду не з’явився.