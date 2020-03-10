Катастрофа рейса MH-17. Фото: Maxim Zmeyev

https://racurs.ua/n134941-v-rossii-nazvali-sud-po-mh17-politicheskim-sudilischem.html

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Расследование дела о крушении рейса MH17 на Донбассе якобы «не может быть объективным, если в нем не будет участвовать Россия».

Судебный процесс, который второй день продолжается в Нидерландах, «крайне политизирован». Такое заявление 10 марта сделал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на пресс-конференции в формате видеомоста Москва-Вена, сообщает «Российская газета».

Те судебные процедуры, которые запущены, — это скорее некое политическое судилище, которое не имеет никакого отношения к профессиональному расследованию. Мы прекрасно понимаем всю заангажированность участников этого расследования. Без России оно не имеет шансов на какие-то реальные перспективы, — отметил Лукашевич.

Тем временем нидерландские адвокаты, которые защищают на суде по катастрофе рейса МН17 Олега Пулатова — одного из подозреваемых, заявили, что им не известно, кто вносит средства в финансирование защиты. При этом они утверждают, что их адвокатская работа нужна для повышения легитимного веса процесса. Как пишет «Голос Америки», адвокат Будевейн ван Эйк заявил, что для юридической помощи клиенту в России создан фонд.

Напомним, в Нидерландах сегодня продолжилось судебное заседание по делу катастрофы малайзийского «Боинга» рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года. Ни один из ответчиков, среди которых три россиянина и один украинец, в суд не явились.