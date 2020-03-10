Экс-боевик Игорь Гиркин. Фото: Главред

https://racurs.ua/n134935-delo-mh17-girkin-obvinil-v-katastrofe-laynera-ukrainu.html

Ракурс

Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин Российской Федерации и бывший так называемый министр обороны ДНР заявил, что претензии по катастрофе рейса MH17 стоит присылать Украине.

Боевик не признает компетенцию суда Нидерландов по этому делу. Гиркин заявил, что не собирался принимать участие в судебном процессе, и добавил, что его «обвиняют не только в этом, и не только нидерландский суд». Об этом говорится в разговоре россиянина с журналистом BBC Стивом Розенбергом, опубликованном на его странице в Twitter.

Я человек военный и не собираюсь признавать за гражданским судом иностранного страны компетенцию в осуждении человека, который участвовал не в их гражданской войне только на основании того, что там погибли их граждане. Пусть предъявляют претензии Украине, — заявил бывший офицер ФСБ.

Бывший представитель ДНР заверил, что сепаратисты ОРДЛО не сбивали малайзийский «Боинг». Журналист спросил, стреляли ли по авиалайнеру российские солдаты. После этого Гиркин бросил трубку.

Напомним, в Нидерландах сегодня продолжилось судебное заседание по делу катастрофы малайзийского «Боинга» рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года. Ни один из ответчиков, среди которых три россиянина и один украинец, в суд не явился.