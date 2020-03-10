Екс-бойовик Ігор Гіркін. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n134935-sprava-mh17-girkin-zvynuvatyv-u-katastrofi-laynera-ukrayinu.html

Ракурс

Ігор Гіркін (Стрєлков), громадянин Російської Федерації та колишній так званий міністр оборони ДНР заявив, що претензії щодо катастрофи рейсу MH17 варто надсилати Україні.

Бойовик не визнає компетенцію суду Нідерландів у цій справі. Гіркін наголосив, що не збирався брати участь у судовому процесі, і додав, що його «звинувачують не тільки в цьому, і не тільки нідерландський суд». Про це йдеться у розмові росіянина з журналістом BBC Стівом Розенбергом, яка опублікована на його сторінці в Twitter.

Я людина військова і не збираюся визнавати за цивільним судом іноземної країни компетенцію в засудженні людини, яка брала участь не в їхній громадянській війні тільки на підставі того, що там загинули їхні громадяни. Нехай пред’являють претензії Україні, — заявив колишній офіцер ФСБ.

Колишній представник ДНР запевнив, що сепаратисти ОРДЛО не збивали малайзійський «Боїнг». Журналіст запитав, чи стріляли по авіалайнеру російські солдати. Після цього Гіркін кинув слухавку.

Нагадаємо, у Нідерландах сьогодні продовжилося судове засідання у справі катастрофи малайзійського «Боїнга» рейсу MH17, збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року. Жоден із відповідачів, серед яких троє росіян та один українець, до суду не з’явився.