Справа MH17: Гіркін втік від запитання про російський ударhttps://racurs.ua/ua/n134935-sprava-mh17-girkin-zvynuvatyv-u-katastrofi-laynera-ukrayinu.htmlРакурс
Ігор Гіркін (Стрєлков), громадянин Російської Федерації та колишній так званий міністр оборони ДНР заявив, що претензії щодо катастрофи рейсу MH17 варто надсилати Україні.
Бойовик не визнає компетенцію суду Нідерландів у цій справі. Гіркін наголосив, що не збирався брати участь у судовому процесі, і додав, що його «звинувачують не тільки в цьому, і не тільки нідерландський суд». Про це йдеться у розмові росіянина з журналістом BBC Стівом Розенбергом, яка опублікована на його сторінці в Twitter.
Я людина військова і не збираюся визнавати за цивільним судом іноземної країни компетенцію в засудженні людини, яка брала участь не в їхній громадянській війні тільки на підставі того, що там загинули їхні громадяни. Нехай пред’являють претензії Україні, — заявив колишній офіцер ФСБ.
Колишній представник ДНР запевнив, що сепаратисти ОРДЛО не збивали малайзійський «Боїнг». Журналіст запитав, чи стріляли по авіалайнеру російські солдати. Після цього Гіркін кинув слухавку.
Нагадаємо, у Нідерландах сьогодні продовжилося судове засідання у справі катастрофи малайзійського «Боїнга» рейсу MH17, збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року. Жоден із відповідачів, серед яких троє росіян та один українець, до суду не з’явився.