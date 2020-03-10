Погрози Зеленському: Федині обрано запобіжний захід

Софія Федина, фото: «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n134934-pogrozy-zelenskomu-fedyni-obrano-zapobijnyy-zahid.html

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Софії Федині, народному депутату із фракції «Європейська солідарність», Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у межах кримінального провадження про погрози президентові України Володимирові Зеленському.

Суд вирішив відпустити її під особисте зобов’язання. Відповідна ухвала діє до 12 квітня.

Федина має з’являтися на першу вимогу до слідчого, прокурора і суду та не може без їхнього дозволу виїжджати за межі Києва та Київської області. Також вона має повідомляти про зміну місця проживання.

Водночас суд відмовився зобов’язувати її здати документи для виїзду за кордон, визнавши обґрунтованим твердження, що це обмежить її депутатські повноваження.

10 лютого суд у межах провадження про погрози Зеленському обрав такий же запобіжний захід волонтерові та ветеранові АТО Марусі Звіробій.

У жовтні 2019 року Федина та Звіробій опублікували в інтернеті відео, на якому, зокрема, обговорювалася можливість загибелі Зеленського під час його перебування в зоні бойових дій, наприклад, в результаті обстрілу.

Нагадаємо, підозру Федині у цьому провадженні вручили в Державному бюро розслідувань 12 лютого.