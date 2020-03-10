Угрозы Зеленскому: Федине избрана мера пресечения

София Федина, фото: «Прямий»

https://racurs.ua/n134934-ugrozy-zelenskomu-fedine-izbrana-mera-presecheniya.html

Ракурс

Софии Федине, народному депутату из фракции «Европейская солидарность», Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в рамках уголовного производства об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Суд решил отпустить ее под личное обязательство. Соответствующее постановление действует до 12 апреля.

Федина должна являться по первому требованию к следователю, прокурору и в суду и не может без их разрешения выезжать за пределы Киева и Киевской области. Также она должна сообщать об изменении места жительства.

В то же время суд отказался обязывать ее сдать документы для выезда за границу, признав обоснованным утверждение, что это ограничит ее депутатские полномочия.

10 февраля суд в рамках производства об угрозах Зеленскому избрал такую же меру пресечения волонтеру и ветерану АТО Маруси Зверобой.

В октябре 2019 года Федина и Зверобой опубликовали в интернете видео, на котором, в частности, обсуждалась возможность гибели Зеленского во время его пребывания в зоне боевых действий, например, в результате обстрела.

Напомним, подозрение Федине в этом производстве вручили в Государственном бюро расследований 12 февраля.