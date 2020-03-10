Курс гривны НБУ спасал, продав за полдня на межбанке 250 млн долл., фото — Страна

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Национальный банк в первый после длинных выходных рабочий день отреагировал на нестабильность, которая сложилась на международных финансовых и фондовых рынках после обвала цен на нефть и резкого снижения котировок.

НБУ сообщил, что является активным игроком на валютном рынке и реагирует еще и на неопределенность относительно распространения коронавируса в мире. Нацбанк сегодня к обеду продал 250 млн долл. на межбанковском рынке, чтобы сгладить курсовые колебания. Причем утром 10 марта Нацбанк продал за первые полчаса торгов 150 млн.

В то же время в заявлении регулятора говорится, что коронавирус пока имеет «ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины», поскольку экспорт продолжает расти, а цены на импорт снижаются быстрее, чем на экспорт. В Нацбанке также назвали уменьшение объема иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги незначительным и считают, что рынок лихорадит из-за «психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект».

Кроме сегодняшних брошенных на помощь курсу 250 млн долл., в течение прошлой недели НБУ три дня осуществлял интервенции по продаже валюты (всего 307 млн ​​долл.). Международные резервы Украины составляют 26,8 млрд долл.

Национальный банк заявил, что готов поддержать банковский рынок ликвидностью при необходимости.

Напомним, что курсы валют на 10 марта от НБУ составляли: 24,92 грн за один долл. и 28,23 грн за один евро. Межбанковский валютный рынок открылся котировками 25,25−25,30 грн/долл.