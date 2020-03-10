Курс гривны НБУ спасал, продав за полдня на межбанке 250 млн долл. (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n134940-kurs-grivny-nbu-spasal-prodav-za-poldnya-na-mejbanke-250-mln-doll-infografika.htmlРакурс
Национальный банк в первый после длинных выходных рабочий день отреагировал на нестабильность, которая сложилась на международных финансовых и фондовых рынках после обвала цен на нефть и резкого снижения котировок.
НБУ сообщил, что является активным игроком на валютном рынке и реагирует еще и на неопределенность относительно распространения коронавируса в мире. Нацбанк сегодня к обеду продал 250 млн долл. на межбанковском рынке, чтобы сгладить курсовые колебания. Причем утром 10 марта Нацбанк продал за первые полчаса торгов 150 млн.
В то же время в заявлении регулятора говорится, что коронавирус пока имеет «ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины», поскольку экспорт продолжает расти, а цены на импорт снижаются быстрее, чем на экспорт. В Нацбанке также назвали уменьшение объема иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги незначительным и считают, что рынок лихорадит из-за «психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект».
Кроме сегодняшних брошенных на помощь курсу 250 млн долл., в течение прошлой недели НБУ три дня осуществлял интервенции по продаже валюты (всего 307 млн долл.). Международные резервы Украины составляют 26,8 млрд долл.
Национальный банк заявил, что готов поддержать банковский рынок ликвидностью при необходимости.
Напомним, что курсы валют на 10 марта от НБУ составляли: 24,92 грн за один долл. и 28,23 грн за один евро. Межбанковский валютный рынок открылся котировками 25,25−25,30 грн/долл.