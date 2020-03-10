Стали известны лидеры среди партий по годовым затратам. Фото: zhitomir.info

https://racurs.ua/n134939-sluga-naroda-i-rpl-stali-liderami-sredi-partiy-po-godovym-zatratam-kiu.html

Ракурс

Радикальная партия Олега Ляшко и «Слуга народа» стали лидерами среди политических партий по затратам в 2019 году.

РПЛ на протяжении прошлого года потратила на уставную деятельность 493 млн грн, а «Слуга народа» — 479 млн грн. Данные на основе финансовых отчетов партий, представленных в НАПК, проанализировал Комитет избирателей Украины. Об этом 10 марта сообщается на странице КИУ в Facebook.

На третьем место расположилось Всеукраинское объединение «Батькивщина». В прошлом году партия потратила 375 млн грн. Четвертую строчку заняла Европейская солидарность", политсила Петра Порошенко потратила 270 млн грн. Партия «Голос», которую основал певец Святослав Вакарчук, потратила 255 млн грн.

Расходы «Оппозиционного блока» в 2019 году составили 179 млн грн, а «Украинской стратегии Гройсмана» — 117 млн грн. Партия «Свобода» прошлый год завершил с расходами на сумму 100 млн грн.

Меньше всего средств в 2019 году потратили «Сила и честь» и «Партия Шария» — 35 млн грн и 9 млн грн соответственно. В целом украинские политические силы потратили в 2019 году около 2,5 млрд грн. На оплату парламентской и президентской избирательных кампаний ушло 63% расходов.

Председатель КИУ Алексей Кошель отметил, что успех на выборах требует серьезных финансовых вливаний и финансовый отчет «Слуги Народа» это подтверждает.

Организация выборов требует значительных средств и ни одна партия не может полностью полагаться только на работу собственных волонтеров, поддержку виртуальных интернет-команд или привлечения граждан на низовом уровне. Украинские выборы все еще остаются чрезвычайно дорогими, — заявил Кошель.

Напомним, в КИУ подсчитали, что Верховная Рада IX созыва приняла за первые полгода своей работы 155 законов, тогда как парламент предыдущего созыва за аналогичный период — 173.