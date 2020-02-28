За полгода новая Рада приняла меньше законов, чем предыдущая. Фото: 24 канал

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Турборежим Верховной Рады оказался обманчивым. Верховная Рада IX созыва приняла за первые полгода своей работы 155 законов, тогда как парламент предыдущего созыва за аналогичный период — 173.

При этом депутаты IX созыва чаще работали в пленарном режиме: за полгода они провели 72 пленарные заседания, их предшественники — 63. Об этом свидетельствуют подсчеты Комитета избирателей Украины.

Председатель КИУ Алексей Кошель отметил, что разговоры о турборежиме оказались обычным политическим мифом. По его словам, количественные показатели работы Верховной Рады IX созыва не выше, чем у их предшественников.

А в таких вопросах, как количество принятых законов или поданных законопроектов, они вообще ниже результатов работы депутатов VIII созыва, — отмечается в сообщении.

Кошель признал, что оценивать работу парламента по количеству принятых законов не совсем правильно, но такой подход демонстрировало само руководство Рады и депутаты монобольшинства, «акцентируя на своей эффективности».

Как сообщалось, ранее Комитет избирателей Украины (КИУ) назвал манипуляциями попытки спикера Рады Дмитрия Разумкова оправдать существование так называемого турборежима (ускоренного принятия законов) в парламенте.