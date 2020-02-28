За півроку нова Рада прийняла менше законів, ніж попередня. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n134439-omanlyvyy-turborejym-za-pivroku-nova-rada-pryynyala-menshe-zakoniv-nij-poperednya.html

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Турборежим Верховної Ради виявився оманливим. Верховна Рада IX скликання прийняла за перші півроку своєї роботи 155 законів, тоді як парламент попереднього скликання за аналогічний період — 173.

Водночас депутати IX скликання частіше працювали в пленарному режимі: за півроку вони провели 72 пленарні засідання, їхні попередники — 63. Про це свідчать підрахунки Комітету виборців України.

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що розмови про турборежим виявилися звичайним політичним міфом. За його словами, кількісні показники роботи Верховної Ради IX скликання не вище, ніж у їхніх попередників.

А в таких питаннях, як кількість прийнятих законів або поданих законопроектів, вони взагалі нижче результатів роботи депутатів VIII скликання, — наголошується в повідомленні.

Кошель визнав, що оцінювати роботу парламенту за кількістю прийнятих законів не зовсім правильно, але такий підхід демонструвало саме керівництво Ради і депутати монобільшості, «акцентуючи на своїй ефективності».

Як повідомлялося, раніше Комітет виборців України (КВУ) назвав маніпуляціями спроби спікера Ради Дмитра Разумкова виправдати існування так званого турборежиму (прискореного прийняття законів) в парламенті.