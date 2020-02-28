В Україні частково розблокують супутникове ТБ. Фото: ЗІК

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Кодування каналів в Україні буде частково скасовано. Кодування супутникового ТБ-сигналу призвело до того, що багато українців, зокрема, жителі окупованих територій, після кодування втратили доступ до українських телеканалів, що викликало бурю невдоволення.

У зв’язку з цим влада України і медіагрупи вирішили, що з 16 березня 2020 року буде запущено незакодовані супутникові версії головних українських телеканалів. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Для комплексного вирішення проблеми з доступом українців до інформації президент запропонував провайдеру ефірного цифрового телебачення «Зеонбуд» до 4 березня 2020 року вжити заходів для зміни модуляції сигналу. Це розширить покриття цифровим телебаченням і полегшить доступ населення до телемовлення.

Також «Зеонбуд» до 1 травня 2020 року має забезпечити установку цифрових передавачів у 47 населених пунктах України відповідно до раніше взятих зобов’язань. Окрім того, оператор повинен модернізувати наявні антенно-фідерні системи для всіх прикордонних територій.

Водночас глава держави і представники медіагрупи домовилися до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів. Це дозволить зробити українське телебачення знову доступним.

Ми дуже хочемо, щоб це дійсно була міжнародна версія. Ми вас дуже просимо, щоб це була зважена міжнародна версія і з пріоритетним контентом, — підкреслив Володимир Зеленський.

Окрім того, оператори супутникового мовлення Xtra TV і Viasat повинні розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції «Слуги народу» Євгенія Кравчук під час з’їзду заявила, що «Слуга народу» створить свій інтернет-канал «Слуга-ТВ», на якому планують відповідати на запитання представників регіональної влади і журналістів.