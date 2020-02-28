В Украине частично разблокируют спутниковое ТВ. Фото: Зик

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Кодировка каналов в Украине будет частично отменена. Кодирование спутникового ТВ-сигнала привело к тому, что многие украинцы, в частности, жители оккупированных территорий, после кодировки утратили доступ к украинским телеканалам, что вызвало бурю недовольства.

В связи с этим власти Украины и медиагруппы решили, что с 16 марта 2020 года будут запущены незакодированные спутниковые версии главных украинских телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» до 4 марта 2020 года принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением и облегчит доступ населения к телевещанию.

Также «Зеонбуд» до 1 мая 2020 года должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами. Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

В то же время глава государства и представители медиагруппы договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов. Это позволит сделать украинское телевидение снова доступным.

Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, ​​чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук во время съезда заявила, что «Слуга народа» создаст свой интернет-канал «Слуга-ТВ», на котором планируют отвечать на вопросы представителей региональных властей и журналистов.