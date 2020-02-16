«Слуга народа» начинает праймериз и создает интернет-канал, фото — DW

https://racurs.ua/n133774-sluga-naroda-nachinaet-praymeriz-na-mestnyh-vyborah-i-sozdaet-internet-kanal.html

Ракурс

На местных выборах-2020 партия «Слуга народа» запускает процесс открытого отбора кандидатов, а также меняет свою официальную идеологию либертарианства на «украинский центризм».

Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил об этом 15 февраля во время выступления на съезде партии.

Каждый человек будет иметь возможность подать пакет документов, зарегистрироваться на сайте, пройти отбор и стать кандидатом в областной, городской совет или совет ОТГ, — рассказал Корниенко во время брифинга по итогам съезда.

Как сообщает пресс-служба партии, другое «ноу-хау» «слуг» связано с обучением. Отныне значительную часть государственного финансирования «Слуга народа» будет направлять на образование, в частности, подготовительное обучение для кандидатов всех уровней.

Остановился первый заместитель фракции СН в Раде и на идеологических принципах провластной партии. Отныне «слуги» просят называть себя центристами, но одновременно будут считаться и националистами, и либералами, и либертарианцами.

Формула украинского центризма, по словам Корниенко такова: «Мы — патриоты и даже националисты, когда речь идет о защите национальных границ. И при этом мы гуманисты, когда речь идет о защите права человека жить таким способом, который он выбрала. Мы — либертарианцы, когда делаем рынки земли, спирта, янтаря прозрачными, легальными, честными, с одинаковыми правилами для всех. И при этом мы — государственники, когда ликвидируем коррупционные схемы и боремся за тотальную налоговую дисциплину. Мы — либералы, когда защищаем собственность и экономическую свободу человека. И при этом мы — социалисты, когда речь идет о защите пенсионеров, ветеранов, малоимущих».

Заместитель председателя фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук во время съезда заявила, что «Слуга народа» создаст свой интернет-канал «Слуга-ТВ», на котором планируют отвечать на вопросы представителей региональных властей и журналистов.

Напомним, что ранее в СН считали свою партию либертарианской, то есть такой, что выступает за воплощение идеи индивидуальной свободы и минимизацию государственного аппарата.

Вчера Давид Арахамия, глава парламентской фракции СН заявил, что допускает возможность возвращения Украины от действующей парламентско-президентской республики к президентско-парламентской.