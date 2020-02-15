Давид Арахамия, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n133764-v-sluge-naroda-zagovorili-o-perehode-k-prezidentsko-parlamentskoy-respublike.html

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Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», допускает возможность возвращения Украины по действующей парламентско-президентской республики к президентско-парламентской.

По его словам, об этом говорят «очень много людей в парламенте», в том числе из других фракции. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Прямой».

Я слышу, они говорят, что действительно наш парламентаризм ни на есть настоящий парламентаризм, — отметил Арахамия.

Почему они так думают? Потому что они видят, как процессы внутри парламента делаются, и понимают, что с такой конфигурацией очень трудно принимать эффективные решения. А мы видим, в каком состоянии вообще страна находится, — отмечает народный избранник.

По его мнению, система в Украине несколько «разравновешена», что мешает нашей стране двигаться вперед со скоростью, необходимой для того, чтобы догнать передовые страны Европы и Азии.

Всегда эффективность тогда, когда кто-то условно единолично принимает решения, намного выше, чем коллегиально консенсус найти, — убежден лидер монобильшости.

Согласно Конституции 1996 года Украина была президентско-парламентской республикой. Изменения, внесенные в Конституцию во время событий Оранжевой революции в конце 2004 года, предусматривали переход к парламентско-президентской форме правления с 1 января 2006 года.

Конституционный суд Украины (КСУ) 1 октября 2010 года признал соответствующие изменения в законодательство неконституционными, мотивируя это нарушением процедуры их рассмотрения и принятия. Таким образом в Украине была возобновлена ​​президентско-парламентская форма правления.

В конце февраля 2014 года, после отстранения от власти Виктора Януковича, Верховная Рада приняла закон, которым признала, что это решение КСУ является незаконным, вернув таким образом прежнюю форму правления.

Напомним, во время сегодняшнего съезда партии «Слуга народа» в Киеве ее глава Александр Корниенко назвал идеологию своей политсилы.