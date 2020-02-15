Давид Арахамія, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n133764-u-sluzi-narodu-zagovoryly-pro-mojlyvist-perehodu-do-prezydentsko-parlamentskoyi-respubliky.html

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Давид Арахамія, очільник парламентської фракції «Слуга народу», допускає можливість повернення України з чинної парламентсько-президентської республіки до президентсько-парламентської.

За його словами, про це говорять «дуже багато людей у парламенті», зокрема й з інших фракції. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

Я чую, вони кажуть, що дійсно наш парламентаризм не є справжній парламентаризм, — зазначив Арахамія.

Чому вони так думають? Тому що вони бачать, як процеси всередині парламенту робляться, і розуміють, що з такою конфігурацією дуже важко приймати ефективні рішення. А ми ж бачимо, в якому стані взагалі країна знаходиться, — наголошує народний обранець.

На його думку, система в Україні дещо «розрівноважена», що заважає нашій державі рухатися вперед зі швидкістю, необхідною для того, щоб наздогнати передові країни Європи та Азії.

Завжди ефективність тоді, коли хтось умовно одноосібно приймає рішення, набагато вища, ніж колегіально консенсус знайти, — переконаний лідер монобільшості.

Згідно з Конституцією 1996 року України була президентсько-парламентською республікою. Зміни, внесені до Конституції під час подій Помаранчевої революції наприкінці 2004 року, передбачали перехід до парламентсько-президентської форми правління з 1 січня 2006 року.

Конституційний суд України (КСУ) 1 жовтня 2010 року визнав відповідні зміни до законодавства неконституційними, мотивуючи це порушенням процедури їх розгляду та прийняття. Таким чином в Україні була поновлена президентсько-парламентська форма правління.

Наприкінці лютого 2014 року, після відсторонення від влади Віктора Януковича Верховна Рада ухвалила закон, яким визнала, що це рішення КСУ є незаконним, повернувши таким чином попередню форму правління.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього з’їзду партії «Слуга народу» в Києві її очільник Олександр Корнієнко назвав ідеологію своєї політсили.