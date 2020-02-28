Тактические учения. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n134437-vsu-proveli-takticheskie-ucheniya-po-zaschite-azovskogo-poberejya-ot-vysadki-desanta-foto.html

Ракурс

Вооруженные силы Украины провели тактические учения под названием «Попутный ветер» на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил. В связи с проведением учений на два дня перекрывалось движение судов в определенном районе акватории Азовского моря, а также воздушное движение.

Согласно легенде учений, украинские воины должны были отбить первую волну вражеского десанта, а также не допустить высадки основных сил противника на побережье Азовского моря, сообщает пресс-служба ООС.

После этого ВСУ должны были отбросить противника назад в море и уничтожить врага во время его отступления.

В учениях были задействованы около 400 человек личного состава, пять кораблей и катеров, 25 единиц различных артиллерийских систем, включая РСЗО, 13 единиц бронетехники, два вертолета Ми-8 и один Ми-14, а также два штурмовика Су-25 и два истребителя МиГ-29.

Так как учения проходили в условиях реальной агрессии России и в районе проведения ООС, обстановка на полигоне была максимально приближена к боевой. Все подразделения действовали слаженно, условный противник был уничтожен.

Это уже вторые военные учения, которые проводились в последнее время в данном районе.