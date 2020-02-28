Тактичні навчання. Фото: Телеграф

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Збройні сили України провели тактичні навчання під назвою «Попутний вітер» на одному з полігонів у районі проведення операції Об'єднаних сил. У зв’язку з проведенням навчань на два дні перекривався рух суден в певному районі акваторії Азовського моря, а також повітряний рух.

Згідно з легендою навчань, українські воїни повинні були відбити першу хвилю ворожого десанту, а також не допустити висадки основних сил противника на узбережжі Азовського моря, повідомляє прес-служба ООС.

Після цього ЗСУ повинні були відкинути противника назад у море і знищити ворога під час його відступу.

У навчаннях були задіяні близько 400 чоловік особового складу, п’ять кораблів і катерів, 25 одиниць різних артилерійських систем, включаючи РСЗВ, 13 одиниць бронетехніки, два вертольоти Мі-8 і один Мі-14, а також два штурмовики Су-25 і два винищувачі МіГ -29.

Так як навчання проходили в умовах реальної агресії Росії і в районі проведення ООС, обстановка на полігоні була максимально наближена до бойової. Всі підрозділи діяли злагоджено, умовний противник був знищений.

Це вже другі військові навчання, які проводилися останнім часом в даному районі.