Дела Майдана: задержали предполагаемого похитителя активистов Вербицкого и Луценко — адвокат, фото — УП

https://racurs.ua/n134937-dela-maydana-zaderjali-predpolagaemogo-pohititelya-aktivistov-verbickogo-i-lucenko-advokat.html

Ракурс

Правоохранители задержали одного из подозреваемых по делу об убийстве в январе 2014 года активиста Майдана Юрия Вербицкого.

Речь идет о титушке Сергее Мыслывом, который может быть причастен к похищению Юрия Вербицкого и Игоря Луценко из Александровской больницы в ночь на 21 января 2014 года, а также убийству Вербицкого. Такую информацию распространила в Фейсбук адвокат Евгения Закревская. Она написала также, что о времени и дате избрания меры пресечения сообщат позже.

Будет очень интересно. Там детективная история, — написала адвокат семей Небесной сотни.

Мыслывый якобы работал в силовой группе «спиртового короля» Чеботарева. Она была вовлечена в силовые акции против майдановцев. О задержании Мыслывого пока не сообщили в Офисе генпрокурора.

Замученному титушками сейсмологу из Львова Вербицкому было 50 лет, он имел ученую степень кандидата наук. 21 января он попал под обстрел резиновыми пулями на улице Грушевского. Одна из них попала в глаз и Юрия увезли в Александровскую больницу. В тот же день его вместе с Игорем Луценко, который привез Вербицкого в медучреждение, похитили.

Луценко и Вербицкого бросили в черный микроавтобус и увезли в лес. Вероятно, исполнители избиения активистов сломали кости Вербицкому и выбросили своих жертв на мороз в лесу в разных местах.

22 января тело Вербицкого со следами пыток нашли в лесе в окрестностях села Гнедын Бориспольского района. Официальная причина его смерти — переохлаждение.

В Бориспольском районном суде судят одного из участников похищения, остальные давно находятся за границей.

Как сообщал «Ракурс», экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявлял, что по делам о преступлениях против активистов Майдана осудили 44 человека. Дела Майдана продолжает с января расследовать «оригинальная» группа прокуроров — Алексей Донской, Игорь Земсков, Янис Симонов.