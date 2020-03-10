Справи Майдану: затримали ймовірного викрадача активістів Вербицького і Луценка — адвокат, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n134937-spravy-maydanu-zatrymaly-ymovirnogo-vykradacha-aktyvistiv-verbyckogo-i-lucenka-advokat.html

Ракурс

Правоохоронці затримали одного із підозрюваних у справі про вбивство у січні 2014 року активіста Майдану Юрія Вербицького.

Йдеться про тітушку Сергія Мисливого, який може бути причетним до викрадення Ігоря Луценка і Юрія Вербицького з Олександрівської лікарні у ніч на 21 січня 2014 року, а також вбивства Вербицького. Таку інформацію розповсюдила у Фейсбук адвокат Євгенія Закревська. Вона написала також, що про час і дату обрання запобіжного заходу повідомлять згодом.

Буде дуже цікаво. Там детективна історія, — написала адвокат родин Небесної сотні.

Мисливий нібито працював у силовій групі «спиртового короля» Чеботарьова. Вона була залучена до силових акцій проти майданівців. Про затримання Мисливого поки не повідомили у Офісі генпрокурора.

Замордованому тітушками сейсмологу зі Львова Вербицькому було 50 років, він мав вчений ступінь кандидата наук. 21 січня він потрапив під обстріл гумовими кулями на вулиці Грушевського. Одна з них влучила в око і Юрія відвезли до Олександрівської лікарні. Того ж дня його разом із Ігорем Луценком, який привіз Вербицького до медзакладу, викрали.

Луценка та Вербицького кинули у чорний мікроавтобус і відвезли до лісу. Ймовірно, виконавці побиття активістів зламали кістки Вербицькому і викинули своїх жертв на мороз у лісі в різних місцях.

22 січня тіло Вербицького зі слідами тортур знайшли у лісі на околицях села Гнідин Бориспільського району. Офіційна причина його смерті — переохолодження.

У Бориспільському міськрайонному суді судять одного з учасників викрадення — решта давно перебуває за кордоном.

Як повідомляв «Ракурс» екс-генпрокурор Руслан Рябошапка, заявляв, що у справах про злочини проти активістів Майдану засудили 44 людини. Справи Майдану продовжує із січня розслідувати «оригінальна» група прокурорів — Олексій Донський, Ігор Земсков, Яніс Симонов.