Колектори вибивали борги у суддів, паралізувавши роботу суду на Дніпропетровщині

Колектори вибивали борги у суддів. Фото: АіФ

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Колектори можуть вибивати борги не тільки у пересічних громадян, а й у суддів. Працівники Царичанського районного суду Дніпропетровської області зазнали «масованої атаки» колекторів, які буквально паралізували роботу державної установи.

Суддя Ольга Гудим повідомила, що 5 березня з 10.00 до 13.20 невідомі особи здійснювали почергові і одночасні телефонні дзвінки на стаціонарні номери та особисті мобільні телефони працівників суду з вимогою повернення боргу фінансовій установі, повідомляє Судова влада України.

За словами Гудим, дані дзвінки були безпідставними, так як про існування такого боргу працівникам суду було невідомо.

Колектори вимагали повернення боргу в сумі 20 тис. грн помічником судді. При цьому, невідомі особи були добре обізнані про телефонні номери суддів, місцях їх проживання, склад сімей, а також про наявність майна.

Гудим звернулася з цього приводу до Нацполіції з проханням встановити особи людей, які турбували по телефону працівників суду, провести заходи щодо захисту персональних даних працівників суду, а також притягнути винних до відповідальності.

На думку судді, дії невідомих осіб носять ознаки злочинів, передбачених ст. 182 КК України (порушення недоторканності приватного життя), ст. 189 КК України (вимагання), ст. 355 КК України (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань).

Гудим вважає, що дії колекторів є втручанням у її діяльність зі здійснення правосуддя, що є порушенням принципу самостійності і незалежності судді.

Суддя оповістила про зазначені обставини Вищу раду правосуддя і Офіс генпрокурора для належного реагування, встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб, а також вжиття заходів щодо закриття персональних конфіденційних даних працівників суду.